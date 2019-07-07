20-летнему парню пересадили почку 60-летней матери

Успешная операция по пересадке почки прошла в отделении "Почечные болезни и трансплантология" (первое отделение трансплантологии в стране, которое соответствует всем стандартам JCI США) Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством феноменального хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.

Пациент с детства страдал хронической почечной недостаточностью и долгое время принимал сеансы гемодиализа. Однако эти сеансы проходили очень тяжело, некоторые жизненные показатели ухудшились, появилась необходимость срочной операции по пересадке почки.

Среди всех потенциальных доноров больному подошла лишь почка его 60-летней матери. Несмотря на проблемы, связанные анатомическим строением почки донора, врачи все же решились на операцию.

Пересаженная почка прижилась и стала нормально функционировать сразу же после операции. Этим был положен конец болезненным сеансам гемодиализа молодому парню, что значительно улучшило качество его жизни.