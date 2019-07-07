Турецкая лира обрушилась после отставки главы Центробанка

Как сообщают «Ведомости», в понедельник утром курс лиры резко снизился на 3% - до 5,8 лиры/$1, но затем турецкая валюта немного отыграла падение до 5,73 лиры/$1.

Четинкая был отправлен в отставку президентским указом в субботу утром, за год до окончания своего четырехлетнего срока. В ближайшее время возглавлять Центробанк будет бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал. И хотя его стиль неизвестен, эксперты полагают, что он будет рад снизить ставки до нуля, даже если это приведет к тотальному коллапсу для лиры, ставшей в последнее время самой популярной валютой в мире благодаря самой высокой ставке в 24%, пишут "Вести.Экономика".

Увольнение Четинкая усиливает беспокойство по поводу независимости турецкого Центробанка, отмечает Financial Times. Эрдоган не раз выступал против использования Центробанком высоких процентных ставок. Сейчас его ключевая ставка находится на уровне 24%, поскольку Центробанк пытается замедлить инфляцию на фоне ослабления лиры примерно на 30% в прошлом году. С помощью жесткой денежной политики и других методов ему удалось снизить темп инфляции с 25% на пике в октябре до 15,7% в июне. Однако Эрдоган уверен, что для замедления инфляции нужно, наоборот, снижать процентные ставки.