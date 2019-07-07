Российская молодежь погрязла в ипотечных долгах

Около 50 процентов российских заемщиков по ипотеке — люди в возрасте до 30 лет, следует из материалов аналитического центра «ДОМ.РФ», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, за последние 18 лет (с 2000 года) «портрет» ипотечника во многом изменился. В первую очередь, среднестатистический заемщик стал моложе: если в 2000-2005 годах на граждан в возрасте до 30 лет приходилось менее 15 процентов выдаваемых кредитов, то в 2017-2018-м этот показатель достиг 45-55 процентов.

Большинство сегодняшних заемщиков — люди со средним заработком, говорится в материалах «ДОМ.РФ», тогда как раньше кредит на жилье могли взять только люди с высоким уровнем дохода, причем ипотека выдавалась преимущественно в иностранной валюте.