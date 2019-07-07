Йылдырым станет помощником Эрдогана?
Бывший спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым может стать помощником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет издание Yeniakit
Предположительно, назначение состоится после визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, который запланирован на понедельник.
Бинали Йылдырым с 2007 по 2016 годы занимал должность министра транспорта и инфраструктуры, в 2016-2018 годах - премьер-министр, а с 2018 по 19 февраля 2019 года - спикер парламента. В связи с решением баллотироваться на пост главы Стамбульского муниципалитета продал в отставку.