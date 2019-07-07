Иран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщает агентство IRNA.

"Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана", - сказал Камальванди, по словам которого, "в ближайшее время соответствующий отчет будет отправлен в МАГАТЭ".

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран имеет право обогащать уран до уровня не более 3,67%. Таким образом исключается возможность применения обогащенного урана в военных целях.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истек 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.