Рустама Ибрагимбекова радуют реформы в Азербайджане

На вопрос изменилась ли ситуация сейчас, Ибрагимбеков сказал, что ответ на этот вопрос он сможет дать со временем. "Делаются шаги, которые не могут меня не радовать. Примут ли они системный характер - покажет будущее",- ответил драматург.

«Я последовательный сторонник усиления общественного влияния на жизнь страны. Именно с этой целью несколько лет назад был создан Форум интеллигенции страны, объединивший деятелей культуры и науки. Мы обсуждали проблемы, которые сегодня обсуждают и сами власти. К сожалению, тогда наша инициатива вызвала негативную реакцию у некоторых людей до сих пор занимающих серьезные позиции в государственных органах». Об этом в интервью агентству Turan рассказал известный кинодраматург, глава Союза кинематографистов страны Рустам Ибрагимбеков.

Рустам Ибрагимбеков добавил, что Союз кинематографистов Азербайджана продолжает подготовку к ноябрьскому съезду, идет процесс восстановления Киношколы, Дома Кино, создания Музея фильмов о Баку, разрабатывается программа поддержки молодых кинематографистов.

"За последние годы в Азербайджане появилась плеяда молодых кинодеятелей, которые сняли полнометражные и короткометражные фильмы, получившие призы на престижных международных фестивалях. Сегодня большая часть из них живет вне Азербайджана, так как не находит себе здесь применения. Одна из задач Союза кинематографистов - дать возможность этим людям работать у себя в стране", - отметил Рустам Ибрагимбеков.

"Bселяет надежду возможность внедрения новой модели кинопроизводства. Государством создана специальная комиссия, которая над этим работает. Было бы замечательно, если бы была создана структура, дающая возможность получать государственную поддержку для проектов, включающих в себя сценарий, режиссуру и производственную разработку. Подобная система существует в соседней Грузии, в России и в других странах. Она дает большую творческую свободу независимым студиям и творческим объединениям", - продолжил он.

На вопрос, в чьем подчинении будет новая структура, кинодраматург ответил, что скорее всего Минкультуры. "На предстоящем съезде все эти вопросы будут всесторонне и предметно обсуждены. Контроль государства не должен ущемлять интересы творчества. Государство должно определять общую политику кинопроизводства, заказывая патриотическое, историческое, детское кино. То есть одновременно с творческой инициативой кинематографисты должны осуществлять государственные задания", - сказал Ибрагимбеков.

На вопрос, видит ли он себя в роли руководителя подобной киноструктуры драматург дал отрицательный ответ. "Я работаю в Союзе кинематографистов с 1967 года и убежден в том, что эта творческая организация, выражающее общественное кинематографическое мнение, может существенно влиять на положение дел в национальном кино, в конструктивном диалоге с государственными структурами".

Существование в Азербайджане двух киносоюзов Ибрагимбеков назвал чрезмерным, учитывая размеры страны и объем кинопроизводства. " Союз кинематографистов Азербайджана был создан в 1958 году выдающимися деятелями нашего кино. Вторую структуру искусственно создали несколько лет назад."