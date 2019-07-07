BirKart проводит конкурс для пользователей Facebook Messenger

Kapital Bank запускает новый конкурс на странице BirKart на Facebook. Интересной стороной конкурса, который пройдет с 8 по 18 июля, является то, что он будет проводиться не человеком, а мессенджер-ботом «Aican» («Айджан»).

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно написать странице BirKart через Facebook Messenger сообщение с текстом «Yarışa başla» («Начать гонку»). Согласно условиям конкурса, мессенджер-бот будет задавать участникам поочередно 10 вопросов. Ответившие правильно на 8 и более вопросов, получат возможность выиграть приз. 5 победителей будут выбраны 19 июля случайным образом в прямом эфире на Facebook странице BirKart. Победителям будут вручены дебетовые карты BirKart Miles от Kapital Bank.

Наряду с ответами на вопросы пользователей на протяжении 24 часов, мессенджер-бот предоставляет подробную информацию о продукте BirKart, направляет клиентов на основании их ответов, автоматически принимает заказы в режиме онлайн, а также указывает на расположение ближайших к клиенту филиала или банкомата.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.