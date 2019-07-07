Эрдоган: Россия готовит С-400 к отправке в Турцию

Подготовка к отправке российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию продолжается, в настоящий момент идет их погрузка, сказал журналистам на пресс-конференции в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

"Есть согласованные даты поставок С-400", - отметил турецкий лидер, добавив, что "Министерство национальной обороны занимается планированием и выбором места для размещения С-400".

Эрдоган также выразил уверенность, что российские системы ПВО позитивно скажутся на безопасности не только Турции, но и всего региона.