Сирийцы решили добить ИГИЛ

Сирийская арабская армия (САА) в воскресенье начала наступательную операцию к западу от города Дейр-эз-Зор. Ее цель — разгромить оставшиеся позиции боевиков «Исламского государства» в регионе, передает Al-Masdar News.

Сообщается, что САА в наступлении поддерживают Национальные силы обороны — добровольческие вооруженные формирования, созданные Сирией при содействии Ирана. Удар обрушится в основном на позиции рядом с городом Аль-Шула, который, как сообщает издание, в последние два месяца стал все чаще подвергаться атакам боевиков ИГ.

Город был освобожден из-под власти террористов в 2018 году, но с тех пор в нем не прекращалась деятельность подпольных ячеек «Исламского государства».