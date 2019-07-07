Британской авиакомпании British Airways (BA) грозит штраф в размере 183,39 млн фунтов стерлингов (205 млн евро) из-за скандала вокруг утечки клиентских данных. Об этом говорится в заявлении британского Уполномоченного по вопросам информации (ICO), передает Дойче велле.

Штраф в размере 1,5 процента от годового оборота British Airways за 2017 год налагается на материнскую компанию BA - International Consolidated Airlines Group SA (IAG). Решение ICO может быть обжаловано.

Штраф на IAG налагается в связи с хищением личных данных почти 500 тысяч клиентов BA. Эти данные были украдены преимущественно при онлайн-бронировании билетов на сайте British Airways: информация переадресовывалась со страницы British Airways на мошеннический сайт, с которого и происходило хищение логинов, номеров кредитных карт, домашних адресов и других частных данных.

По мнению регулятора, случившееся стало возможным из-за слабых мер безопасности, принятых BA. "Личные данные людей являются именно личными. Если организация не защищает их от утери, повреждения или кражи, то это больше, чем неприятность", - подчеркнула глава ICO Элизабет Денхам.

Исполнительный директор British Airways Алекс Круз заявил, что он удивлен и разочарован решением регулятора.