Renessans Palace – жилой комплекс с самым большим двором

Возводимый в столице жилой комлекс Renessans Palace рассположен на площди в три гектара, и является жилым комплексом премиум класса с самым большим двором.

Renessans Palace, возводимый в Ясамальском районе, неподалеку от Мусабековского парка, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова располагается достаточно близко к основным магистралям, так и достаточно удален от суеты и шума города.

Вышеупомянутый комплекс является жилым комплексом премиум класса с зеленым двором на площади в 1,5 гектара. Во дворе высажены деревья, цветочные кусты, разбиты газоны, сам двор закрыт для въезда автомобилей, всё это сделано для обеспечения на самом высоком уровне удобного отдыха жильцов. Здесь разбит настоящий парк с беговыми и велосипедными дорожками, спортивными площадками и детской игровой зоной. Жильцы Renessans Palace смогут приятно и полезно провести свое свободное время с детьми, не покидая комплекс – в парке, прямо во дворе.

Так как двор комплекса полностью отдан жильцам и закрыт для въезда автомобилей для обеспечения комфорта жильцов и гостей был оборудован наземный паркинг на 120 автомобилей, и подземный – на 1500 автомобилей.