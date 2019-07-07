Сын экс-главы МИД Кореи бежал в Пхеньян

В Северной Корее попросил политического убежища Чхо Ин Гук – сын самых известных в истории южнокорейских перебежчиков. Его отец был министром иностранных дел Республики Корея и перебрался в КНДР в 80-е годы двадцатого века, пишет NEWSru.co.il.

Прибытие перебежчика в Пхеньян транслировалось по государственному телевидению. Как именно Чхо Ин Гуку удалось бежать – неизвестно. BBC сообщает, что в последние годы он неоднократно посещал Северную Корею.

Согласно северокорейским СМИ, он будет работать в ведомстве, занимающемся вопросами объединения.

Его отец Чхо Доксин возглавлял министерство иностранных дел Кореи с 1961 по 1963 годы, ушел в отставку из-за разногласий с президентом Пак Чон Хи. Был активным критиком военного режима, в 70-е годы прошлого века эмигрировал в США, а спустя десятилетие перебрался в КНДР.