Синоптики пообещали дожди

Так, в Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно. В течение дня местами возможны дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-25, днем 30-35 градусов. В Баку ночью 23-25, днем воздух прогреется до 35 градусов.

Во вторник на территории Азербайджана местами ожидаются осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

На пляжах Баку и Апшерона также ожидается умеренный северный ветер. Температура воды составит 22-24 градуса.

В районах Азербайджана в течение дня осадки не прогнозируются, однако ближе к вечеру местами ожидаются грозы и дожди, возможен град. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 31-36 градусов выше нуля, в горах 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Прогнозируемые на 9 июля на Апшероне слабое и умеренное колебание метеорологических факторов в основном будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.