Над Европейскими играми нависла угроза закрытия

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Власти польского Кракова поставили под сомнение проведение у себя Европейских игр — 2023, глава города Яцек Майхровский заявил об отсутствии каких-либо договоренностей о финансовой поддержке заявки со стороны государства. Над самым крупным спортивным проектом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) вновь нависла угроза закрытия. В середине мая 2016 года ЕОК определились с местом проведения вторых Европейских игр. Это право было отдано Нидерландам, чей национальный олимпийский комитет представил соответствующую заявку. Соревнования планировалось провести летом 2019 года в семи городах, в том числе Амстердаме, Гааге, Эйндховене, Роттердаме и Утрехте. Однако буквально накануне Игр в Баку Нидерланды отказались подхватить у Азербайджана эстафету из-за несогласия правительства поддержать заявку своего НОК.

Сразу после демарша Нидерландов на тот момент министр спорта Виталий Мутко заявил журналистам, что Россия не будет претендовать на проведение вторых Европейских игр в силу перегруженности различными международными спортивными соревнованиями. Тем не менее по имеющейся у ТАСС информации, до середины 2016 года РФ была основным претендентом на Игры-2019. Однако разразившийся в то время допинговый скандал и затянувшееся восстановление международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики поставили крест на планах ЕОК поскорее найти кандидата, готового при этом пойти на большие траты для подготовки и проведения очередных Европейских игр. Руководство Европейских олимпийских комитетов напряженно искало замену России и нашло ее в Беларуси — в октябре 2016 года было объявлено о том, что очередные Европейские игры пройдут в июне 2019 года в Минске. Глава государства Александр Лукашенко в конце того же года заявил в присутствии журналистов, что подготовка к Играм-2019 не потребует больших затрат на возведение спортивных объектов. По словам президента Беларуси, на проведение Игр требовалось около $50 млн, но и эти расходы могли быть компенсированы за счет других европейских стран. Главными претендентами на проведение третьих Европейских игр, которые запланированы на 2023 год, были Польша и Россия. Поляки изначально заявили Катовице, россияне предполагали провести это большое мультиспортивное мероприятие в Казани, которая в разные годы с успехом провела Всемирную летнюю Универсиаду и чемпионат мира по водным видам спорта.