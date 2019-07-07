Над Европейскими играми нависла угроза закрытия
Власти польского Кракова поставили под сомнение проведение у себя Европейских игр — 2023, глава города Яцек Майхровский заявил об отсутствии каких-либо договоренностей о финансовой поддержке заявки со стороны государства. Над самым крупным спортивным проектом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) вновь нависла угроза закрытия.
В середине мая 2016 года ЕОК определились с местом проведения вторых Европейских игр. Это право было отдано Нидерландам, чей национальный олимпийский комитет представил соответствующую заявку. Соревнования планировалось провести летом 2019 года в семи городах, в том числе Амстердаме, Гааге, Эйндховене, Роттердаме и Утрехте. Однако буквально накануне Игр в Баку Нидерланды отказались подхватить у Азербайджана эстафету из-за несогласия правительства поддержать заявку своего НОК.
Сразу после демарша Нидерландов на тот момент министр спорта Виталий Мутко заявил журналистам, что Россия не будет претендовать на проведение вторых Европейских игр в силу перегруженности различными международными спортивными соревнованиями. Тем не менее по имеющейся у ТАСС информации, до середины 2016 года РФ была основным претендентом на Игры-2019. Однако разразившийся в то время допинговый скандал и затянувшееся восстановление международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики поставили крест на планах ЕОК поскорее найти кандидата, готового при этом пойти на большие траты для подготовки и проведения очередных Европейских игр.
Руководство Европейских олимпийских комитетов напряженно искало замену России и нашло ее в Беларуси — в октябре 2016 года было объявлено о том, что очередные Европейские игры пройдут в июне 2019 года в Минске. Глава государства Александр Лукашенко в конце того же года заявил в присутствии журналистов, что подготовка к Играм-2019 не потребует больших затрат на возведение спортивных объектов. По словам президента Беларуси, на проведение Игр требовалось около $50 млн, но и эти расходы могли быть компенсированы за счет других европейских стран.
Главными претендентами на проведение третьих Европейских игр, которые запланированы на 2023 год, были Польша и Россия. Поляки изначально заявили Катовице, россияне предполагали провести это большое мультиспортивное мероприятие в Казани, которая в разные годы с успехом провела Всемирную летнюю Универсиаду и чемпионат мира по водным видам спорта.
Большинство экспертов в этом противостоянии отдавали предпочтение России, которая с большим желанием и на высоком уровне проводит все доверенные ей международные спортивные состязания. Расчетливость же поляков известна всему миру, тот же Краков, который в мае сменил Катовице в роли претендента на Европейские игры, в 2014 году после референдума отказался от борьбы за проведение зимней Олимпиады-2022. Однако когда дело дошло до реальных выборов, оказалось, что в ЕОК поступила только одна заявка — из Польши. Оказалось, что Россия предпочла сделать ставку на студенческий спорт и сконцентрировала все свои силы на получение права провести в 2023 году в Екатеринбурге летнюю Универсиаду, а заявку Казани решила оставить без движения.
Как оказалось, заявку на проведение в Кракове Европейских игр подал Национальный олимпийский комитет Польши, а правительство этой страны предварительно не согласовало с властями города все финансовые вопросы. Добавляет сложности и тот момент, что глава Кракова Майхровский является членом партии, которая находится в оппозиции.
В интервью польскому изданию "Газета Выборча" Майхровский заявил, что Краков не подавал заявку на проведение Игр и сейчас ждет четких разъяснений по поводу финансирования. "Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу, — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов", — сказал глава города.
Руководство Европейских олимпийских комитетов пока никак не прокомментировало высказывания Майхровского, после которых Краков в любой момент может официально отказаться от Европейских игр. В сложившихся условиях, как показывает практика, ЕОК будет очень сложно найти замену этому польскому городу в случае схода последнего с дистанции.