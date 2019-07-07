Германия отказалась от предложения США

Берлин ответил отказом на призыв США ввести наземные войска в Сирию. ФРГ планирует продолжать начатые действия, и в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает Дойче велле.

По его словам, в ближайшее время участники коалиции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке проведут консультации и примут решения о дальнейших шагах.

В бундестаге также не поддержали призыв Вашингтона об отправке наземных войск бундесвера в Сирию. "В этом вопросе я настроен очень, очень критически. Кроме того, у нас и не будет большинства в бундестаге за подобное решение", - заявил глава входящей в правящую коалицию консервативной фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус.

Накануне спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию к отправке немецких военных в Сирию. "Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag и информагентству dpa.