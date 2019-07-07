За разъяснением мы обратились к члену правления одного из крупнейших частных банков страны, руководителю управления расчетов Халг Банка Назиму Ибрагимову. Хотим отметить, что Н.Ибрагимов является выпускником Азербайджанского государственного экономического университета, а также окончил курс EMBA по стратегическому финансированию бизнес-школы Саид Оксфордского университета, имеет более 15 лет опыта работы в банковском секторе страны.

На самом деле аккредитив является очень важным и выгодным продуктом, это незаменимый участник большинства операций международной торговли. Неслучайно за аккредитивом закрепилась репутация самого «справедливого банковского продукта», так как только он гарантирует соблюдение интересов всех вовлеченных сторон. Покупатель уверен, что продавец выполнит все обязательства, продавец уверен в безопасности расчетов и гарантии оплаты, банк же получает свою прибыль в виде комиссии и процентных доходов. При правильном подходе аккредитив является самым удобным и выгодным банковским продуктом в операциях по импорту и экспорту.

Только лишь по корневому слову «кредит» можно точно определить, что «Аккредитив» является продуктом банковского сектора. Но, увы, не только обычные потребители, но и специалисты, работающие в финансовой сфере, не всегда могут предоставить доступную и всеобъемлящую информацию об аккредитиве. И это несмотря на то, что этот продукт есть в арсенале всех действующих в стране банков. Даже при просмотре соответствующих разделов банковских сайтов, аккредитив выражается парой сухих абзацев. Что такое аккредитив? Кому он нужен? Как им пользоваться?

- Назим бей, хотим поговорить о международной торговле и точках ее соприкосновения с банком.

- Международная торговля является одной из наиболее развитых форм внешнеэкономических связей. В настоящее время 85% всех экономических отношений между государствами мира приходятся на международную торговлю, и каждый бизнесмен хочет получить свою долю в этом пироге. Естественно, эти процессы не могут быть реализованы без участия банков. Независимо от типа и объема - все торговые операции обслуживаются банками.

- Какие виды оплаты используются в международной торговле?

- Наиболее часто используемыми видами являются предоплата контракта и оплата по открытому счету. Предоплата подразумевает оплату стоимости товара до его доставки. Этот тип оплаты рискован для покупателя, но предоставляет определенное преимущество продавцу. В этом случае покупатель рискует не получить уже оплаченный им товар или сталкивается с рисками несоблюдения качества и количества покупаемого товара.

Другим видом оплаты является расчет по открытому счету, его также называют оплатой по факту – в этом случае подразумевается оплата товара после его доставки покупателю. Во время такой сделки в комфортной ситуации находится уже покупатель - он не производит оплату заранее, а фактически рассчитывается с продавцом после получения купленного товара. В этом случае оплата по факту создает определенные риски для продавца.

Преимущества и риски перечисленных мной форм оплаты в неравной степени распределяются между сторонами сделки. Здесь, фактически, одна сторона кредитует другую: при авансовом расчете покупатель продавца, а при оплате по факту продавец покупателя. Такие условия подразумевают очень доверительные отношения между партнерами и большие финансовые ресурсы сторон.

- А если у бизнесмена нет таких связей или возможностей? Существует ли финансовый инструмент, соответствующий интересам обеих сторон?

- В современном мире бизнес-процессы ускоряются, ежедневно создаются тысячи новых компаний, предлагающих сотни тысяч наименований продукций. В таких условиях решающее значение приобретают такие факторы, как экономия времени, минимизация бизнес рисков, безопасность проводимых расчетов, а также надежность и уверенность в деловых взаимоотношениях между партнерами. Таким образом для реализации полноценного процесса и максимального исполнения условий торговой сделки банки предлагают множество современных, гибких и безопасных продуктов по документарным операциям. Аккредитив является наиболее популярным из них.

- Назим бей, охарактеризуйте аккредитив одним предложением.

- Аккредитив - самая безопасная, удобная и выгодная форма оплаты в международной торговле, минимизирующая риски как покупателей, так и продавцов.

- Как в реальной жизни работает аккредитив в качестве механизма?

- Предположим, что некий бизнесмен из Азербайджана планирует привезти из Китая, Турции, России или любой другой страны в Азербайджан сырье, оборудование, строительные материалы или любую другую продукцию.

Как обычно бывает в таких ситуациях, для того чтобы иностранный партнер запустил процесс исполнения заказа, нашему бизнесмену придется оплатить товар или, в лучшем случае, 50-70% от его стоимости заранее.

В этом случае он (покупатель) должен изъять из своего оборота и перечислить продавцу средства, которые для него на вес золота, ведь необходимость в них может возникнуть в любое время. А кто может гарантировать отсутствие каких-либо проблем в течение ближайших месяцев: что фабрика-производитель, например, не прекратит свою деятельность, что заказ будет доставлен в Баку или доставлен без задержек, что количество и качество продукции будут соответствовать заказу?

Конечно, и эти проблемы решаемы, но судебные разбирательства тянутся месяцами, а порой и годами, а потеря времени в бизнесе - это потеря денег. С подобной проблемой может столкнуться и продавец; допустим, он получил часть оплаты заказа, отправил товар, а полный расчет не состоялся, то есть в международной торговле такие риски никто не отменял. Уникальность аккредитива заключается в том, что все эти и другие риски сводятся к нулю.

- За счет чего это происходит?

- Предприниматель (заказчик) обращается в банк с просьбой отрыть аккредитив, после чего размещает в банке необходимые средства. Банк открывает аккредитив, тем самым гарантирует оплату и информирует об этом банк продавца. Последний, в свою очередь, извещает об этом своего клиента (продавца). После этого продавец начинает работу по исполнению заказа и отправляет по назначению изготовленный товар. Далее продавец предоставляет в свой банк документы, подтверждающие исполнение своих обязательств по аккредитиву. Банк продавца, в свою очередь, предоставляет эти документы в банк заказчика. Банк заказчика проверяет эти документы на предмет соответствия с условиями аккредитива, и если нет каких-либо расхождений, переводит средства в банк продавца. Тот, в свою очередь, зачисляет их на счет своего клиента (продавца). Это и есть стандартная схема работы аккредитива.

Аккредитив имеет много преимуществ: 1) прежде всего, аккредитив является дешевым финансовым ресурсом по сравнению с другими кредитными продуктами; 2) риски сторон сведены к минимуму - опасность недоставки товара и не оплаты сведены к нулю; 3) банки строго контролируют выполнение условий аккредитива и в случае какого-либо нарушения оплата продавцу не осуществляется; 4) банк гарантирует легитимность сделки, осуществляемой посредством аккредитива, так как специалисты банка консультируют клиента на всех этапах сделки; 5) аккредитив регулируется международными правилами и не требует от предпринимателя знания законов разных стран, ознакомления с кодексами и изучения международных стандартов.

Все вышеперечисленное делает аккредитив безопасным, удобным и выгодным инструментом, в результате использования которого довольны и продавец, и покупатель.

- Наверняка, такой продукт недешево стоит, раз он такой безопасный, удобный и выгодный?

- Напротив, аккредитив обходится клиенту дешевле, чем другие банковские продукты. Как правило, расходы по обслуживанию обычного аккредитива, включая комиссии, не превышают 2-3% от общей суммы аккредитива. Давайте предположим, что такого продукта как аккредитив не существует, что в этом случае предпримет наш бизнесмен? Он должен внести аванс, а для этого он вынужден изъять из оборота средства или обратиться в банк за кредитом. Сколько по-вашему будет стоить этот кредит?

- В любом случае, это будет не менее 15-17% годовых ...

- Если даже он получит бизнес-кредит, в среднем, по 12-15% годовых, то все равно должен будет оплачивать этот кредит на протяжении всего периода выполнения заказа. Изготовление заказа может занимать месяцы, а предприниматель обязан оплачивать кредит. Таким образом, кредит не может быть альтернативой аккредитиву, потому как расходы - несопоставимы.

- Получается аккредитив вообще не имеет никаких негативных черт?

- Есть некоторые моменты. Например, исполнение заказа может занять несколько месяцев, иногда полгода или даже год. И для открытия аккредитива импортеру придется обеспечить всю сумму у себя на счету, изъяв ее из оборота.

В период действия аккредитива эти средства остаются на счете, и предприниматель не может использовать их для своей деятельности. А Халг Банк предлагает комфортное решение и этой проблемы ...

- Это интересно.

- Это не только интересно, но и выгодно. Халг Банк предлагает предпринимателям кредит для оплаты аккредитива на очень выгодных условиях. Клиент обращается в банк для открытия аккредитива и кредитной линии для оплаты аккредитива, и Халг Банк открывает аккредитив в пользу продавца. После исполнения аккредитива Халг Банк перечисляет средства на счет продавца, и с этого момента начинает действовать кредитная линия. Возобновляемая кредитная линия выдается на максимально выгодных условиях - 8% в манатах и 4% в долларах США.

- Значит предприниматель оплачивает аккредитив кредитом?

- Да, он оплачивает аккредитив полученным от банка кредитом и после расчета выплачивает кредит в течение следующих месяцев. В результате предприниматель получает дешевые финансовые ресурсы и другие преимущества, предоставляемые аккредитивом.

- Действительно ли таким благоприятным для предпринимателя является этот продукт?

- В данном случае кредит - это продукт, направленный на оплату аккредитива. Когда начинается оплата кредита? После перечисления средств по аккредитиву. Когда производится оплата аккредитива? После того, как товар отправлен покупателю. Таким образом, покупатель получает товар, а деньги выплачиваются продавцу тогда, когда качество, количество и состояние товара соответствуют условиям договора. И этот платеж происходит по кредитной линии, предоставленной банком, а не за счет изъятия заказчиком средств из оборота. С этого момента запускается кредитный механизм. Предприниматель в короткий срок продает свой товар и оплачивает кредит. В результате процентная ставка по полученному кредиту не превышает 1,5-3% в зависимости от валюты кредита.