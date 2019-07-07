Азербайджан в тройке экономически успешных стран СНГ

Только три страны, входящие в Содружество Независимых Государств, имеют положительное сальдо во внешней торговле по итогам пяти месяцев 2019 года. Как сообщает Статистический комитет СНГ, это Азербайджан, Казахстан и Российская Федерация.

Так, Азербайджан экспортировал товаров и услуг на $4,5 млрд, импортировал — на $3,1 млрд. У России данные показатели равны $104,4 и $56 млрд соответственно. Из Казахстана экспортировано продукции на $13,3 млрд, импортировано в республику — на $7 млрд.

В состав СНГ в настоящее время входит 11 государств.