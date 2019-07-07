Иран снова показал Западу Уран оперативный комментарий
С начала этой недели, с 8 июля, Иран не считает себя связанным обязательством сохранять уровень обогащения урана ниже 3,67%, как оговорено в соглашении по большой ядерной сделке 2015 года. Неделей раньше был преодолен другой установленный порог: количество обогащенного урана превысило 300 килограммов.
Отныне, по заявлению заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи, Иран будет каждые 60 дней отказываться от взятых на себя обязательств. Их список немал, в частности, иранская сторон не должна совершенствовать ядерный реактор в Араке, который может вырабатывать оружейный плутоний, не должно расти количество газовых центрифуг, используемых для разделения изотопов и обогащения урана, запрещено строительство новых обогатительных мощностей. Срок действия запретов – 15 лет, но уже сейчас в Тегеране посчитали себя ничем не обязанными.
Оба шага не являются неожиданными. Еще в мае официальными лицами было заявлено, что Иран вчетверо увеличит количество урана, а в середине июня сообщили, что последует отказ от потолка по обогащению. Цель – оказать давление на партнеров по ядерной сделке – Британию, Францию, Германию, Китай и Россию. На США давить бессмысленно: по инициативе Дональда Трампа его страна вышла из договора в одностороннем порядке и ввела санкции против Ирана. Собственно, суровые последствия этих санкций и вынуждают Тегеран апеллировать к другим участникам сделки, чтобы они каким-то образом компенсировали Ирану потери от блокады, устроенной США. Иначе какой смысл придерживаться обязательств, считают в иранском руководстве.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал у себя в Твите, что отказ от обязательств зависит от позиции Германии, Франции и Британии: как только они выполнят свою часть соглашения, предусматривающую свободную торговлю с Ираном, там тут же вернутся к соблюдению буквы договора. Вот только позиция США не позволяет им этого сделать. По сути, Тегеран пытается вынудить Берлин, Париж и Лондон защитить его от Вашингтона.
Но проблема, в первую очередь, конечно, заключается в политике Ирана, которая не позволяет верить в мирные намерения его руководства. Несмотря на тяжелое экономическое положение, страна умудряется активно участвовать в военных конфликтах на территории Сирии, Ирака и Йемена. Средства от продажи нефти и нефтепродуктов в значительной мере идут не на внутреннее развитие, а на поддержание иностранных операций Корпуса стражей исламской революции, финансирование, снабжение и вооружение военизированных проиранских группировок за рубежом.
Кроме того, Иран обладает собственными ракетными силами, способными доставить ядерный заряд на большие расстояния. В частности, в феврале, по заявлению министерства обороны, были успешно проведены испытания новой крылатой ракеты дальнего действия «Ховейзе».
Все это делает опасной перспективу обзаведения Тегераном ядерным оружием, именно по этой причине Дональд Трамп счел неуместной ядерную сделку и теперь пытается усилить санкционное давление на Тегеран. В Вашингтоне не скрывают, что видят для себя желанной перспективой смену власти в Иране, когда радикальные исламисты утратят решающее влияние на государственные решения.
От увеличения количества урана и уровня его обогащения до создания ядерного оружия большой путь, но он не бесконечный. Эксперты оценивали в год время, необходимое иранским ученым и инженерам для выполнения этой задачи. После отказа от ряда обязательств это время сократилось, что не может не повышать нервозность всех, кого задевает эта ситуация. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании своего правительства уже призвал Запад к дополнительным санкциям: «Хочу обратиться к друзьям из Германии, Франции и Великобритании. Это вы подписали это соглашение и пообещали, что в случае нарушений Ираном условий соглашения будут введены серьезные санкции. Это было решение Совбеза ООН. Где же вы сейчас?»
Пока руководство ЕС и власти Франции, Британии и Германии выступили с заявлениями о своей озабоченности шагами, которые предпринял Иран, в МАГАТЭ – Международном агентстве по атомной энергетике, за которым закреплен контроль над иранской ядерной программой, 10 июля проведут чрезвычайное совещание. Совсем нельзя исключать, что действия Ирана подтолкнут и европейских участников сделки к выходу из нее. Вряд ли это произойдет прямо сейчас, но дополнительные основания для такого решения появились.