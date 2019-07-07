Леонид Швец, автор haqqin.az 16:12

С начала этой недели, с 8 июля, Иран не считает себя связанным обязательством сохранять уровень обогащения урана ниже 3,67%, как оговорено в соглашении по большой ядерной сделке 2015 года. Неделей раньше был преодолен другой установленный порог: количество обогащенного урана превысило 300 килограммов.

Отныне, по заявлению заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи, Иран будет каждые 60 дней отказываться от взятых на себя обязательств. Их список немал, в частности, иранская сторон не должна совершенствовать ядерный реактор в Араке, который может вырабатывать оружейный плутоний, не должно расти количество газовых центрифуг, используемых для разделения изотопов и обогащения урана, запрещено строительство новых обогатительных мощностей. Срок действия запретов – 15 лет, но уже сейчас в Тегеране посчитали себя ничем не обязанными. Оба шага не являются неожиданными. Еще в мае официальными лицами было заявлено, что Иран вчетверо увеличит количество урана, а в середине июня сообщили, что последует отказ от потолка по обогащению. Цель – оказать давление на партнеров по ядерной сделке – Британию, Францию, Германию, Китай и Россию. На США давить бессмысленно: по инициативе Дональда Трампа его страна вышла из договора в одностороннем порядке и ввела санкции против Ирана. Собственно, суровые последствия этих санкций и вынуждают Тегеран апеллировать к другим участникам сделки, чтобы они каким-то образом компенсировали Ирану потери от блокады, устроенной США. Иначе какой смысл придерживаться обязательств, считают в иранском руководстве. Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал у себя в Твите, что отказ от обязательств зависит от позиции Германии, Франции и Британии: как только они выполнят свою часть соглашения, предусматривающую свободную торговлю с Ираном, там тут же вернутся к соблюдению буквы договора. Вот только позиция США не позволяет им этого сделать. По сути, Тегеран пытается вынудить Берлин, Париж и Лондон защитить его от Вашингтона.