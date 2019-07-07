Вино и воду из Грузии могут запретить в России

Сегодня на заседании Совета Госдумы будет обсуждаться возможность запрета на импорт в Россию грузинских вин и воды. С таким заявлением выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина и воды. Также будем обсуждать запрет на перечисление денежных средств в Республику Грузия», — передает его слова РИА Новости.

Отношения России и Грузии обострились из-за беспорядков в Тбилиси, возникших во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.