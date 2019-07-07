"У меня нет ни друзей, ни врагов – только конкуренты" Аристотель

Что такое рынок? Это среда хищников, среда наших действий или, что плохо, бездействий. Это арена, чтобы быть победителем. Это поле сражения, где побеждают самые умные, хитрые и сильные.

Если на рынке у вас нет конкурентов, то вы бесспорный победитель, но если действуют конкуренты, хоть даже на первый взгляд незначительные, то приходится уже выходить из зоны комфорта и продолжать дальнейшее развитие, чтобы всегда оставаться в фаворитах.