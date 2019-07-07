«Мы становимся глупее с каждым днем…» Блог Эмина Аббасова
"У меня нет ни друзей, ни врагов – только конкуренты" Аристотель
Что такое рынок? Это среда хищников, среда наших действий или, что плохо, бездействий. Это арена, чтобы быть победителем. Это поле сражения, где побеждают самые умные, хитрые и сильные.
Если на рынке у вас нет конкурентов, то вы бесспорный победитель, но если действуют конкуренты, хоть даже на первый взгляд незначительные, то приходится уже выходить из зоны комфорта и продолжать дальнейшее развитие, чтобы всегда оставаться в фаворитах.
Под развитием подразумевается выход из стабильности путем эволюции и реализации новых бизнес идей и процессов, потому что не развивающаяся компания обречена на уничтожение, вопрос только во времени. Рынок в своем значении не должен иметь стабильности, потому что постоянно появляются инновации, новое поедает старое, как сильные поедают слабых.
Мир настолько быстро меняется, что мы становимся глупее с каждым днем. Чтобы избежать этого, нужно внедрить в стратегию инвестирование в будущее. И если мы даже не знаем каким оно будет, то сможем быстро адаптироваться благодаря стремлению, гибкости в принятии решений и финансовой подготовленности.
Вопрос инвестирования - это книга в неисчисляемых томах, но одно правило можно подытожить в вопросах инвестиции. Неправильное инвестирование – это инвестирование в конкурирующую компанию или компании. Ведь каждый ваш провал укрепляет вашего конкурента ровно настолько, насколько вы ослабели.
В заключение хочу обратить внимание на то, что итогом всех вышеперечисленных действий должно являться довольство того, от кого зависит ваше дальнейшее существование – потребителя.