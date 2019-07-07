Журналистам показали работу «Азеришыг» в Ленкорани
С целью ознакомления с работой, проведенной ОАО «Азеришыг», Южное региональное управление энергоснабжения и продаж акционерного общества организовало для отечественных журналистов медиатур.
В двухдневном медиатуре, приуроченном к 90-летию создания в стране распределительных электрических сетей, представители отечественных СМИ ознакомились с работой, проведенной ОАО в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ленкоранском, Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах.
В ходе медиатура руководитель отдела балансового учета Южного регионального управления энергоснабжения и продаж «Азеришыг» Анар Мирзоев рассказал о построенной на территории района 110/35/10 кВт подстанции «Ленкорань-2».
«Подстанция сдана в эксплуатацию примерно год назад при участии президента Ильхама Алиева. В данный момент станция снабжает электричеством 21 750 абонентов, из них 19 тыс. относятся к категории «население», 1750 - к прочим. Всего станция способна обеспечивать электричеством до 25-30 тыс. абонентов», - сообщил представитель «Азеришыг».
По его словам, подстанция состоит из двух трансформаторов мощностью 25 МВт каждый, из которых исходят 18 линий электропередач - 9 для населения и 9 свободных. По одной линии с двух сторон также подключены к Ленкоранскому международному аэропорту. Одна из линий является основной, другая - запасной. В общей сложности подстанция обеспечивает электричеством город Ленкорань и 5 сел.
Отметим, что до конца года планируется организация подобных медиатуров и в другие регионы Азербайджана.