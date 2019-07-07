Журналистам показали работу «Азеришыг» в Ленкорани

17:22

С целью ознакомления с работой, проведенной ОАО «Азеришыг», Южное региональное управление энергоснабжения и продаж акционерного общества организовало для отечественных журналистов медиатур.

В двухдневном медиатуре, приуроченном к 90-летию создания в стране распределительных электрических сетей, представители отечественных СМИ ознакомились с работой, проведенной ОАО в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ленкоранском, Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах. В ходе медиатура руководитель отдела балансового учета Южного регионального управления энергоснабжения и продаж «Азеришыг» Анар Мирзоев рассказал о построенной на территории района 110/35/10 кВт подстанции «Ленкорань-2».

«Подстанция сдана в эксплуатацию примерно год назад при участии президента Ильхама Алиева. В данный момент станция снабжает электричеством 21 750 абонентов, из них 19 тыс. относятся к категории «население», 1750 - к прочим. Всего станция способна обеспечивать электричеством до 25-30 тыс. абонентов», - сообщил представитель «Азеришыг».