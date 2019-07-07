Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, о проведении международной встречи в Минске. Об этом сообщает БелТА.

В пресс-службе Лукашенко напомнили, что мнение белорусского лидера о необходимости решать украинский кризис посредством диалога осталось неизменным. Президент считает, что наиболее эффективными были бы встречи лидеров Украины и России при его посредничестве. Однако он также высказывался о необходимости вовлечь в переговорный процесс США.

«Если решить проблему в трехстороннем формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также», — сказали в пресс-службе Лукашенко.

Ранее в понедельник Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести в Минске переговоры по ситуации в Донбассе. На них украинский лидер намерен также пригласить в качестве посредников президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона. В Кремле же заявили, что это новый формат переговоров и Москва оценит его целесообразность прежде, чем давать ответ.