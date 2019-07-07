Экс-президента Киргизии вызвали на допрос
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в главное следственное управление МВД страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В повестке сказано, что он должен явиться на допрос утром 9 июля", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что повестку сотрудники милиции вручили возле дома экс-президента Таалайбеку Усубалиеву - представителю Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев. Экс-президент вызван на допрос в качестве свидетеля.