В Москве арестовали таксиста-отравителя из Армении

В Москве суд арестовал водителя такси, 58-летнего уроженца Армении, которого подозревают в отравлении и ограблении пассажира, передает Интерфакс со ссылкой МВД.

По сообщениям СМИ, таксист предложил пассажиру выпить воды, после чего тот почувствовал себя плохо и попросил остановить машину. После того как мужчина вышел, автомобиль тут же уехал. Пострадавший остановил другую машину, а на следующий день обнаружил, что с его банковской карты, оставленной в такси, списано 16 тысяч рублей.

Позже мужчина оказался в больнице с признаками отравления неизвестным веществом.