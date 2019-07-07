Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:29

Кто ближе Азербайджану – Китай или США? Прямо ответить на этот вопрос несложно, многие и так знают, что географически ближе к нам Китай. А кто сомневается, может легко измерить расстояние между нашими странами простой линейкой на любой географической карте. Но настоящая близость, как известно, измеряется не километрами, а отношениями стран, связями между ними. Наглядно демонстрируют истинную близость и экономические связи, конкретные цифры и показатели точно показывают, насколько развиты между ними торговые связи. Торговля невозможна без хорошо налаженных и надежных связей. И сегодня, когда торговые войны между США и Китаем достигают своего пика, важно знать: а какая из этих стран ближе нам с этой точки зрения, на чьей стороне выступать.

В своем выступлении в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости США, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что между Азербайджаном и США существуют прочные стратегические отношения. Баку поддерживает антитеррористические операции, проводимые США. А Вашингтон, в свою очередь, демонстрируют свою поддержку международным энергетическим проектам, включая Южный газовый коридор. Сегодня Азербайджан является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе. В принципе, министр произнес общеизвестную истину, которой у нас трудно кого удивить. Всем нам памятно, как на заре независимости Азербайджана в 90-е годы прошлого века благодаря во многом именно поддержке Вашингтона удалось решить все проблемы, связанные с «Контрактом века». Далее пришлось преодолеть сопротивление многих соседних стран, вставляющих палки в колеса при прокладке основного экспортного маршрута – нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. И здесь без поддержки США не обошлось. Не меньше усилий пришлось приложить и для того, чтобы обеспечить доставку азербайджанского газа в Европу. Мы знаем, сколько лет и денег ушло, пока наш газ не подошел вплотную к европейской границе – проект уже на стадии завершения. Но вряд ли кто подсчитывал, сколько окриков и заявлений в поддержку проекта звучало за это время из Вашингтона. Конечно, не без своих интересов делал все это Вашингтон, Баку тоже оказывал ему поддержку во многих вопросах, взаимовыгодное сотрудничество продолжается и сегодня. Как отметил Шарифов, в прошлом году взаимный товарооборот составил 860 млн долларов. До сегодняшнего дня прямые инвестиции со стороны США в Азербайджан составили 13,6 млрд долларов, а Азербайджан инвестировал в США 8,2 млрд долларов. Как видно, в этих миллиардах есть соизмеримые доли обеих сторон. Но есть еще одно важное обстоятельство, которое не поддается измерению в деньгах. Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. А как же Китай? Об этом подробно рассказал на прошедшем в Баку азербайджано-китайском бизнес-форуме замминистра экономики Ниязи Сафаров.