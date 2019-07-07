Китай потеснил США в Азербайджане наш комментарий
Кто ближе Азербайджану – Китай или США? Прямо ответить на этот вопрос несложно, многие и так знают, что географически ближе к нам Китай. А кто сомневается, может легко измерить расстояние между нашими странами простой линейкой на любой географической карте. Но настоящая близость, как известно, измеряется не километрами, а отношениями стран, связями между ними. Наглядно демонстрируют истинную близость и экономические связи, конкретные цифры и показатели точно показывают, насколько развиты между ними торговые связи. Торговля невозможна без хорошо налаженных и надежных связей. И сегодня, когда торговые войны между США и Китаем достигают своего пика, важно знать: а какая из этих стран ближе нам с этой точки зрения, на чьей стороне выступать.
В своем выступлении в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости США, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что между Азербайджаном и США существуют прочные стратегические отношения. Баку поддерживает антитеррористические операции, проводимые США. А Вашингтон, в свою очередь, демонстрируют свою поддержку международным энергетическим проектам, включая Южный газовый коридор. Сегодня Азербайджан является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.
В принципе, министр произнес общеизвестную истину, которой у нас трудно кого удивить. Всем нам памятно, как на заре независимости Азербайджана в 90-е годы прошлого века благодаря во многом именно поддержке Вашингтона удалось решить все проблемы, связанные с «Контрактом века». Далее пришлось преодолеть сопротивление многих соседних стран, вставляющих палки в колеса при прокладке основного экспортного маршрута – нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. И здесь без поддержки США не обошлось. Не меньше усилий пришлось приложить и для того, чтобы обеспечить доставку азербайджанского газа в Европу. Мы знаем, сколько лет и денег ушло, пока наш газ не подошел вплотную к европейской границе – проект уже на стадии завершения. Но вряд ли кто подсчитывал, сколько окриков и заявлений в поддержку проекта звучало за это время из Вашингтона. Конечно, не без своих интересов делал все это Вашингтон, Баку тоже оказывал ему поддержку во многих вопросах, взаимовыгодное сотрудничество продолжается и сегодня.
Как отметил Шарифов, в прошлом году взаимный товарооборот составил 860 млн долларов. До сегодняшнего дня прямые инвестиции со стороны США в Азербайджан составили 13,6 млрд долларов, а Азербайджан инвестировал в США 8,2 млрд долларов. Как видно, в этих миллиардах есть соизмеримые доли обеих сторон. Но есть еще одно важное обстоятельство, которое не поддается измерению в деньгах. Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.
А как же Китай? Об этом подробно рассказал на прошедшем в Баку азербайджано-китайском бизнес-форуме замминистра экономики Ниязи Сафаров.
За пять месяцев с начала текущего года товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг 1,1 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года данный показатель увеличился на 2,6%. А в минувшем году объем товарооборота между двумя странами составил 1,3 млрд долларов. При этом инвестиции Азербайджана в экономику Китая достигли 1,7 млрд долларов, а инвестиции Китая в экономику Азербайджана составили 800 млн долларов. И в настоящее время в Азербайджане работают 119 компаний с китайским капиталом. При этом замминистра также произнес знакомую фразу: "Между Баку и Пекином сложились тесные партнерские связи, при этом Азербайджан является основным стратегическим партнером Китая в регионе Южного Кавказа".
Как нетрудно заметить, если вести сравнение в абсолютных цифрах, то связи наши с американцами выглядят намного убедительнее. А если сравнивать темпы развития этих отношений, то тут уж Китай явно опережает своего торгового соперника. Да, американский капитал устремился в Азербайджан с первых же дней завоевания независимости. Китай же запоздал примерно лет на десять. Известны и причины, по которым все это произошло, но не это нас интересует в данном случае.
Экономика Азербайджана – ведущая в регионе Южного Кавказа. Даже не очень дружественные страны стараются развивать с нами экономические связи, торговлю. Не могут оставаться в стороне и ведущие игроки на глобальном рынке. Но у каждого из них своя стратегия и тактика, которые в конечном итоге и выливаются в конкретные цифры. А они четко показывают складывающуюся тенденцию: Пекин уверенно наверстывает упущенное и увеличивает темпы внедрения на наш рынок. К тому же двустороннее сотрудничество между нашими странами имеет хорошую перспективу, особенно это очевидно в сфере торговли, инвестиций, транспорта и туризма. И новый транспортный коридор Восток-Запад будет лишь способствовать росту двусторонних экономических связей.
Да, экономика Азербайджана привлекает внимание великих держав. Здесь тоже сталкиваются их интересы. Правда, взвешенная политика Баку пока предотвращает открытое столкновение на местном рынке интересов Китая и США. Но усиление напряженности между их интересами на глобальном рынке не исключает возникновения подобной ситуации и на нашем рынке. И к этому надо быть готовым. Конечно, Азербайджан не может оказать заметного влияния на экономику этих стран, а вот как-нибудь защитить свой рынок от возможного исхода конфликта двух великих экономик мы в состоянии. И не надо для этого искать, какая из этих стран для нас ближе и чья победа в развернувшейся глобальной торговой войне нас больше устраивает. В этой войне не может быть победителей, любой ее исход, кроме мирного, приведет к ослаблению глобального рынка, а значит и нашего. Просто надо соблюдать свои интересы…