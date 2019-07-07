МВД и прокуратура об убийстве в Баку

Управление полиции и прокуратура столицы распространили совместное заявление в связи с убийством в Низаминском районе Баку.

Согласно информации, 24 июня 2019 года на проспекте Кара Караева было найдено тело жителя Уджарского района Самира Гусейнова с огнестрельным ранением.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство), 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему). В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к убийству были задержаны и привлечены к следствию житель Баку Али Абдуллаев, уроженец Билясуварского района Ильгар Алиев и житель Ленкоранского района Ульви Гусейнов.

В ходе следствия задержанные дали признательные показания и указали место, где спрятали использованный во время убийства пистолет Глок. Решением суда в отношении задержанных применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.