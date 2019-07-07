Бизнесмена Худояна отправили в СИЗО

Мосгорсуд отправил бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберта Худояна в СИЗО по делу о мошенничестве на 2 млрд руб.

«Постановление суда первой инстанции (домашний арест) отменить, избрать в отношении Худояна меру пресечения в виде ареста до 14 августа. Взять Худояна под стражу в зале суда»,— цитирует ТАСС решение суда.

В середине июня Тверской суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 14 августа. Однако прокурор оспорил решение первой инстанции, поскольку обвиняемый имеет двойное гражданство и может скрыться от следствия. Кроме того, потерпевший по делу рассказал, что получал угрозы от Альберта Худояна, пишет Коммерсант.

По версии следствия, Альберт Худоян «путем обмана приобрел право на владение тремя земельными участками» общей стоимостью 2 млрд руб. Адвокат бизнесмена Александр Карабанов рассказал, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании «Оптима». По его словам, дело было инициировано в интересах бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева и Сергея Говядина.

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