Россияне массово отказываются от туров в Грузию

Более 2,8 тысячи российских туристов перебронировали свои туры в Грузию на другие страны, и еще почти 1,4 тысячи человек предпочли аннулировать туры и получили компенсацию от туроператоров после запрета российским авиакомпаниям летать из России в Грузию, сообщили в Федеральном агентстве по туризму, передает РИА Новости.

"Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, составило почти 4,2 тысячи человек, с глубиной продаж – до конца 2019 года. Из них 1,36 тысячи туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, а 2,85 тысячи перебронировали свои туры на другие направления", - сообщили в ведомстве.

В качестве основных альтернативных направлений туристами выбраны Турция, Кипр, Черногория, Скандинавия, Италия и Испания.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также прекращены. После указа президента Ростуризм рекомендовал туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране.