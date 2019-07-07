Грузинского ведущего отстранили после оскорбления руководства России

Ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире авторской программы «Постскриптум» оскорбил президента России Владимира Путина, отстранен от работы на два месяца. Об этом сообщается на сайте канала, пишет «Лента.ру».

Такое решение 7 июля принял саморегулируемый орган «Рустави-2», ознакомившись с текстом Габунии.

«В соответствии с решением саморегулируемого органа журналист Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит и/или в которых принимает участие», — заявили на телеканале. Полный текст решения обещают опубликовать позже.

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире от 7 июля.