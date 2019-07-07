На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию, заявили в понедельник в МИД РФ, передает РИА Новости.

"В связи с поступившей информацией о заходе еще одного турецкого судна для проведения геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Кипра с обеспокоенностью следим за развитием ситуации в регионе. Считаем, что нарушение суверенитета Кипра не может способствовать созданию условий для прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы", - заявили в российском МИД.

В Москве призвали "воздерживаться от шагов, ведущих к наращиванию кризисного потенциала в Восточном Средиземноморье, проявлять сдержанность и политическую мудрость, а также стремиться к разрешению спорных вопросов путем диалога и уважения интересов друг друга".

"Очевидна необходимость скорейшего перезапуска межобщинного переговорного процесса по кипрскому урегулированию с целью нахождения развязок на основе известных ооновских резолюций. Как постоянный член Совета Безопасности ООН готовы поддержать подобные усилия", - добавили в МИД РФ.

Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Турция заявила, что не прекратит бурение на шельфе Кипра, несмотря на возможные меры со стороны ЕС.