На основных дорогах Баку появятся «желтые полосы»

На основных дорогах Баку в связи с XV летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем будет применяться «желтая полоса», сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, это делается с целью беспрепятственной доставки спортсменов и других официальных лиц на спортивные объекты.

Как сообщается, разметка начнется в вечерние часы восьмого июля с проспекта Зии Буниятова. В связи с этим будут установлены временные дорожные знаки:

«Советуем водителям соблюдать правила "желтой полосы" на установленный период. Надеемся, что, как на Европейских играх и играх Исламской солидарности, участники движения и в этот раз с пониманием отнесутся к временным ограничениям», - говорится в сообщении.