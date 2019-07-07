Саакашвили о выходке грузинского телеведущего

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал журналиста «Рустави 2» Георгия Габунию за нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает Интерфакс.

Саакашвили считает, что подобные выпады разваливают отношения между Грузией и Россией. Он напомнил, что во время его президентства в России относились к Грузии «как минимум с уважением», так как были «восхищены реформами».

«В мое время, несмотря на все, несмотря на большие беды, мы смогли привлечь в страну российских туристов. Россияне относились к нам минимум с уважением, потому что были восхищены реформами в Грузии. Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось», - подчеркнул он.

По его мнению, нынешние власти, которые утверждали, что налаживают отношения с Россией, в итоге ничего не наладили, так как «один безвкусный и необдуманный выпад» Габунии привел к разговорам о том, что Москва «разбомбит» Грузию.