США больше не будут иметь дело с британским послом Дэрроком

"Мы больше не будем иметь с ним дело", - написал Трамп в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом Кимом Дэрроком на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес американского лидера, передает ТАСС.

Помимо этого, американский президент раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Brexit. Какой беспорядок она и ее представители навели. Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства — это то, что у них скоро будет новый премьер-министр", - отметил Трамп.

В субботу вечером на сайте газеты Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо" и в Белом доме о нем сложилось не лучшее мнение. Как пишет британская газета "Дейли телеграф", советники Трампа настаивают на том, что после произошедшего Дэррок должен уйти с поста.