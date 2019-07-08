Хорватия начала вступление в еврозону

В письме Хорватия сообщает о намерении присоединиться Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу. «Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», - заявил Сентену.

В июле сообщалось, что Хорватия может присоединиться к еврозоне уже в 2023 году. В числе обязательств, которые должна выполнить Хорватия: сохранение стабильности финансово-банковской системы, положительные финансовые показатели, усиление сотрудничества с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и некоторые структурные меры, в частности улучшение бизнес-климата.