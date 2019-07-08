Госдума просит ввести санкции против Грузии
Депутаты Госдумы попросили правительство России ввести санкции против Грузии. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента РФ, пишет «Лента.ру».
Парламентарии просят рассмотреть целесообразность введения ограничительных экономических мер и представить предложения президенту России Владимиру Путину.
По мнению депутатов, антироссийские провокации в Грузии свидетельствуют о укреплении радикальных сил в этой стране и ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений. Введение санкций предусмотрено Федеральным законом «О специальных экономических и принудительных мерах», напомнили в Госдуме.