«На меня напали, привязали к стулу, а у отца потребовали выкуп» haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиняемых в разбое и вымогательстве денег Исрафила Керимова, Орхана Гусейнова, Эльчина Гасымова, а также Майи Гасымовой и Сеидсары Гейдаровой.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, жительница Саатлы Майя Гасымова со своими знакомыми Исрафилом Керимовым, Эльчином Гасымовым, Орханом Гусейновым и Сеидсарой Гейдаровой потребовали у отца Мухтара Мамедова перевести на их банковский счет 70 000 долларов взамен на освобождение его сына.
По заранее составленному плану, вечером 25 января прошлого года Майя Гасымова позвонила Мухтару Мамедову и, сказав, что родных ее нет дома, пригласила его в свою квартиру по адресу: Ясамальский район, ул. Б.Меджидова, 22. В соответствии с планом, ожидавшие в спальне квартиры прибытия «гостя» члены группы напали на Мамедова, связав его скотчем и проводами.
Затем они потребовали у Мамедова 50 000 долларов, а когда последний отказался выполнять их условие, избили его. Забрав у своей жертвы 150 манатов и мобильный телефон марки Xiaomi стоимостью 600 манатов, грабители покинули квартиру Майи Гасымовой.
Во время судебного следствия обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.
Трехкратный чемпион мира: «Майя позвонила и сказала, что боится, и чтобы я пришел к ней»
По словам обвиняемого Исрафила Керимова, уже около трех лет как он знаком с Майей. Родные девушки проживают в районе, сама же она в поисках работы приехала Баку, снимала квартиру.
«Хозяин вскоре выгнал Майю со съемной квартиры. Я подыскал ей другое жилье на несколько дней. О желании трудоустроиться Майя написала в соцсетях. Прочитав ее сообщение, Мухтар Мамедов написал ей, что у его отца есть магазин в торговом центре «Садарак», куда он её может устроить. В связи с этим они даже один раз встретились» .
По словам И.Керимова, он занимается кикбоксингом, трехкратный чемпион мира.
В день происшествия Майя позвонила ему и позвала к себе домой: «Мы были с Эльчином на автовокзале, покупали билет. Майя позвонила и сказала, что ей страшно, и чтобы я срочно пришел к ней. Ключи от квартиры были и у меня. Ими открыл дверь. Войдя, увидел пьяного Мухтара. Когда я сказал, чтобы он убирался из квартиры, Мухтар набросился на меня с кулаками. Эльчин схватил его за руку. Мухтар не знал, что говорил, крушил все вокруг. И потому мы связали ему руки и ушли» .
«Мы ничего не имели против Мухтара»
Если верить показаниям обвиняемого, то ни он, ни друзья детства Эльчин и Орхан не требовали денег у Мухтара.
«Напротив, Мухтар сам предложил нам деньги. Сказал, что в бардачке его машины есть 10 000 манатов. У нас не нашли ни его мобильного телефона, ни чего-то еще. Если он и потерял телефон, то пусть дадут в розыск, ищут. В тот день мы собирались в Грузию, где у Эльчина есть дом. Ничего плохого Мухтару мы не сделали».
Объявление Майи в Instagram о поиске работы, сообщение от соседнего парня и ...
Обвиняемая Майя Гасымова не признала себя виновной по предъявленному ей обвинению. По ее словам, она поделилась в Instagram, что ищет работу. Мухтар Мамедов (ранее они проживали в одном квартале и знали друг друга) ответил, что у него широкий круг знакомств, и он может найти ей работу.
Через пару дней Мухтар попросил Майю о встрече. На что девушка заявила, что уезжает и что у нее нет времени. Мухтар же настоял на своем. Майя согласилась.
На квартиру Майи Мухтар пришел не с пустыми руками: принес виски и фрукты: «Когда я открыла дверь, то увидела, что он пьян. Прошел и сел, о работе не говорил. Увидев, что он позволяет себе лишнего, сказала ему, чтобы уходил, потом поговорим, мне нужно ехать. Позвонила Исрафилу, чтобы он срочно приехал. Когда Исрафил пришел, оставила их дома, а сама отправилась на вокзал. Моя подруга Сара уже была там. На вокзале мы подождали Эльчина и Исрафила. И вскоре вместе отправились в Грузию».
«Все, что он говорит, - ложь»
Когда молодые люди отдыхали в Грузии, мать Майи, позвонив ей, сообщила, что ее разыскивает полиция.
«Вместе с Сарой мы явились в полицейский участок узнать, почему нас разыскивают. Нам сказали, что нас выдадут в Азербайджан. Вскоре забрали и Эльчина с Исрафилом. Привезли нас в Газах. Там Саре сказали, что она не в розыске, и может уходить. На что Сара ответила, что не оставит меня одну. Во время следствия нам сказали, что мы не виновны, и на суде нас освободят. А все, что говорит Мухтар, - ложь», - заявила Гасымова.
Обвиняемые Эльчин Гасымов и Орхан Гусейнов также дали аналогичные показания.
20-летняя Сеидсара Гейдарова в своих показаниях отметила, что не имеет никакого отношения ко всему происшедшему: «С Исрафилом меня познакомила Майя. После дня рождения Эльчина в Грузии я собиралась в Турцию, к бабушке. В полиции мне сказали, что я не в розыске и могу идти. Однако вскоре меня отвезли в Кюрдаханы. Почему меня задержали? Ведь я ни в чем не виновата. Я видела Исрафила с Майей только пару раз. Других вообще не знаю. На месте происшествия меня не было. Мухтара впервые увидела в зале суда. Я ничего не знала о его похищении, вымогательстве денег. Ничего противозаконного не совершала, прошу оправдать меня».
«Люди в масках напали на меня и привязали к стулу»
Потерпевший Мухтар Мамедов в своих показаниях рассказал, что в квартиру Гасымовой пришел по ее приглашению, где и подвергся нападению: «Во время беседы из другой комнаты вышли трое мужчин в масках и напали на меня. Руки мои связали скотчем, а самого привязали проводами к стулу. Затем нападавшие потребовали номер телефона моего отца, сказав, что через меня потребуют у него денег. Хотели, чтобы я разблокировал телефон и позвонил своему отцу. Я не дал номер отца, а так как телефон был заблокирован, сами они не могли позвонить по номеру отца.
Спросил, сколько они хотят. На листе они изначально написали 70 000, затем 50 000 долларов. После того как сказал, что у меня нет таких денег, они забрали у меня 150 манатов и мой мобильный телефон. А затем вместе с Майей ушли».
По словам пострадавшего, хоть и с трудом, но ему удалось развязать себе руки. Затем он вышел на балкон и попросил помощи у стоявших возле здания людей. Один из них позвонил в полицию. Через несколько минут сотрудники полиции пришли в квартиру и провели осмотр места происшествия.
На суде М.Мамедов заявил, что к обвиняемым не имеет никаких жалоб и требований.
На судебном заседании был объявлен приговор, согласно которому, Майя Гасымова была приговорена к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения, Орхан Гусейнов, Исрафил Керимов и Эльчин Гасымов - к 11 годам, Сеидсара Гейдарова же - к 1 году и 6 месяцам.