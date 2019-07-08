Как сообщает корреспондент haqqin.az , жительница Саатлы Майя Гасымова со своими знакомыми Исрафилом Керимовым, Эльчином Гасымовым, Орханом Гусейновым и Сеидсарой Гейдаровой потребовали у отца Мухтара Мамедова перевести на их банковский счет 70 000 долларов взамен на освобождение его сына.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиняемых в разбое и вымогательстве денег Исрафила Керимова, Орхана Гусейнова, Эльчина Гасымова, а также Майи Гасымовой и Сеидсары Гейдаровой.

По заранее составленному плану, вечером 25 января прошлого года Майя Гасымова позвонила Мухтару Мамедову и, сказав, что родных ее нет дома, пригласила его в свою квартиру по адресу: Ясамальский район, ул. Б.Меджидова, 22. В соответствии с планом, ожидавшие в спальне квартиры прибытия «гостя» члены группы напали на Мамедова, связав его скотчем и проводами.

Затем они потребовали у Мамедова 50 000 долларов, а когда последний отказался выполнять их условие, избили его. Забрав у своей жертвы 150 манатов и мобильный телефон марки Xiaomi стоимостью 600 манатов, грабители покинули квартиру Майи Гасымовой.

Во время судебного следствия обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

Трехкратный чемпион мира: «Майя позвонила и сказала, что боится, и чтобы я пришел к ней»

По словам обвиняемого Исрафила Керимова, уже около трех лет как он знаком с Майей. Родные девушки проживают в районе, сама же она в поисках работы приехала Баку, снимала квартиру.

«Хозяин вскоре выгнал Майю со съемной квартиры. Я подыскал ей другое жилье на несколько дней. О желании трудоустроиться Майя написала в соцсетях. Прочитав ее сообщение, Мухтар Мамедов написал ей, что у его отца есть магазин в торговом центре «Садарак», куда он её может устроить. В связи с этим они даже один раз встретились» .

По словам И.Керимова, он занимается кикбоксингом, трехкратный чемпион мира.

В день происшествия Майя позвонила ему и позвала к себе домой: «Мы были с Эльчином на автовокзале, покупали билет. Майя позвонила и сказала, что ей страшно, и чтобы я срочно пришел к ней. Ключи от квартиры были и у меня. Ими открыл дверь. Войдя, увидел пьяного Мухтара. Когда я сказал, чтобы он убирался из квартиры, Мухтар набросился на меня с кулаками. Эльчин схватил его за руку. Мухтар не знал, что говорил, крушил все вокруг. И потому мы связали ему руки и ушли» .

«Мы ничего не имели против Мухтара»

Если верить показаниям обвиняемого, то ни он, ни друзья детства Эльчин и Орхан не требовали денег у Мухтара.

«Напротив, Мухтар сам предложил нам деньги. Сказал, что в бардачке его машины есть 10 000 манатов. У нас не нашли ни его мобильного телефона, ни чего-то еще. Если он и потерял телефон, то пусть дадут в розыск, ищут. В тот день мы собирались в Грузию, где у Эльчина есть дом. Ничего плохого Мухтару мы не сделали».

Объявление Майи в Instagram о поиске работы, сообщение от соседнего парня и ...

Обвиняемая Майя Гасымова не признала себя виновной по предъявленному ей обвинению. По ее словам, она поделилась в Instagram, что ищет работу. Мухтар Мамедов (ранее они проживали в одном квартале и знали друг друга) ответил, что у него широкий круг знакомств, и он может найти ей работу.

Через пару дней Мухтар попросил Майю о встрече. На что девушка заявила, что уезжает и что у нее нет времени. Мухтар же настоял на своем. Майя согласилась.

На квартиру Майи Мухтар пришел не с пустыми руками: принес виски и фрукты: «Когда я открыла дверь, то увидела, что он пьян. Прошел и сел, о работе не говорил. Увидев, что он позволяет себе лишнего, сказала ему, чтобы уходил, потом поговорим, мне нужно ехать. Позвонила Исрафилу, чтобы он срочно приехал. Когда Исрафил пришел, оставила их дома, а сама отправилась на вокзал. Моя подруга Сара уже была там. На вокзале мы подождали Эльчина и Исрафила. И вскоре вместе отправились в Грузию».