Цифры говорят о другом: нефть – это вчерашний день Азербайджана наш комментарий
В последние годы официальные органы все больше акцентируют внимание на росте ненефтяного сектора Азербайджана, который по их расчетам и обеспечивает рост экономики в целом. И наоборот, сторонники оппозиционных кругов с сомнением относятся к такому подходу, настаивая на продолжающемся превалировании нефтяного сектора. Так, кто же прав? Попробуем ответить на этот вопрос, сопоставив выводы наиболее авторитетных внутренних и международных институтов.
По итогам прошлого года реальный рост ВВП Азербайджана составил 1,4% против ожидаемых 2%. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по выполнению госбюджета за 2018 год. Весьма высокие темпы роста зафиксированы в секторе транспорта и складского хозяйства (37,4%, ненефтяном секторе (свыше 24%), торговли (свыше 22%), сельского хозяйства (свыше 18%). В области туризма, связи и других сфер экономики рост составил в пределах 10-13%. И единственный сектор, серьезно замедливший рост ВВП, - строительство, где спад составил 9%. В денежном выражении ВВП страны по итогам прошлого года составил 79,8 млрд. манатов, что почти на 15% выше прогноза. При этом основную долю ВВП занял ненефтяной сектор - 46,89 млрд. манатов. А доля нефтяного сектора составила 32,9 млрд. манатов. И это при том, что этот показатель превысил прошлогодний прогноз на 51,2%.
Можно долго говорить о структуре ВВП за прошлый год, о доле той или иной отрасли в ней. Но общая картина и так ясна. По данным Счетной палаты, доля ненефтяного сектора в экономическом пироге значительно превышает долю нефтяного сектора. А прогнозы министра экономики Шахина Мустафаева еще раз свидетельствуют о том, что темпы роста ненефтяного сектора экономики имеют твердую тенденцию к росту. По его словам, последние расчеты министерства дают основание утверждать, что в текущем году рост ВВП составит 3,2%. При этом рост ненефтяного сектора составит 3,4%. Для сравнения отметим, что в 2018 году ВВП Азербайджана вырос в целом на 1,4%, в том числе в ненефтяном секторе – на 1,8%, в нефтяном – на 0,6%.
К сожалению, оппозиционные эксперты не приводят столь же обильную информацию, с помощью которой действительно можно было бы опровергнуть или заподозрить в чем-то правительственные показатели. Но есть весьма авторитетные международные институты, в заключениях которых сомневаться не приходится. Среди них и Международный валютный фонд, специалисты которого отслеживают экономическую ситуацию каждой страны с такой же тщательностью, как и глобальную.
По мнению главы миссии МВФ в Азербайджане Наталии Тамирисы, экономика страны постепенно восстанавливается после пережитых шоков, в последние месяцы было реализовано и большое количество социальных мер. По ее прогнозу, по итогам текущего года в целом рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,7%, а в последующие годы экономический рост будт в интервале 2,1%-2,5%. При этом среднегодовая инфляция в стране в текущем и следующем году составит в среднем 3,3% в год. Одним словом, с основными экономическими показателями прогнозы обстоят нормально. Какую же роль при этом отводит МВФ нефтяному и ненефтяному сектору?
Тамириса считает, что нефтяной сектор в этом году должен вырасти до 2,5%. Это связано с тем, что в этом году добыча углеводородов увеличится, что связано с началом функционирования Южного газового коридора. Но дальше этот показатель по мере снижения добычи нефти снизится до 1,2%. Дело в том, что поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках проекта начались еще летом 2018 года, а европейский потребитель получит 10 млрд. кубометров в начале 2020 года. Экспорт 16 млрд. кубометров газа в год, конечно, приведет к росту нефтяного сектора. Но продолжающийся спад добычи нефти в последующем вызовет спад в этой отрасли – нефть все же стоит дороже.
А рост ненефтяного сектора Азербайджана в 2019-2020 годах глава миссии МВФ прогнозирует на уровне примерно 2,8%. На ее взгляд, недавнее повышение заработной платы, пенсий и социальной помощи, а также меры по снижению налогового и долгового бремени окажут положительное влияние на рост ненефтяного сектора в течение следующих двух лет.
Что же получается? Лишь малые доли процентов отдаляют друг от друга уровень роста нефтяного и ненефтяного секторов страны, утверждает в своих краткосрочных прогнозах МВФ. Сомневаться в этом нет причин, особенно когда эти показатели в целом совпадают с прогнозами правительства. И означает это лишь одно – говоря о ненефтяном секторе, правительство не забывает и о нефтяном сегменте нашей экономики. Да, развитие более высокими темпами ненефтяного сектора вовсе не означает, что нефтяной сектор при этом отбрасывается на второй план. Нет, нефть нам необходима, это основной источник наших валютных поступлений, аккумулирующихся в Нефтяном фонде.
Но нефть – иссекаемый ресурс, при всем бережном отношении к ней надо думать и о завтрашнем дне, когда дивиденды от нее станут истощаться. Вот тогда и должен занять опустевшее место в экономике тот ненефтяной сектор, которому сегодня уделяется особое внимание. В данном случае наше правительство напоминает заботливого деда, одинаково любящего как сына, так и внука. Он прекрасно понимает, что сын сегодня – кормилец, но завтра эта ответственность будет возложена на внука. Как можно жертвовать одним в угоду другому? Поэтому следует, думается, вообще отказаться от подобного сравнения. А что касается официальной статистики, заостряющей внимание на росте ненефтяного сектора, так и тут нет ничего удивительного. Так правительство оповещает общественность о том, что оно делает для того, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне…