Мамед Эфендиев, отдел экономики 06:08

В последние годы официальные органы все больше акцентируют внимание на росте ненефтяного сектора Азербайджана, который по их расчетам и обеспечивает рост экономики в целом. И наоборот, сторонники оппозиционных кругов с сомнением относятся к такому подходу, настаивая на продолжающемся превалировании нефтяного сектора. Так, кто же прав? Попробуем ответить на этот вопрос, сопоставив выводы наиболее авторитетных внутренних и международных институтов.

По итогам прошлого года реальный рост ВВП Азербайджана составил 1,4% против ожидаемых 2%. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по выполнению госбюджета за 2018 год. Весьма высокие темпы роста зафиксированы в секторе транспорта и складского хозяйства (37,4%, ненефтяном секторе (свыше 24%), торговли (свыше 22%), сельского хозяйства (свыше 18%). В области туризма, связи и других сфер экономики рост составил в пределах 10-13%. И единственный сектор, серьезно замедливший рост ВВП, - строительство, где спад составил 9%. В денежном выражении ВВП страны по итогам прошлого года составил 79,8 млрд. манатов, что почти на 15% выше прогноза. При этом основную долю ВВП занял ненефтяной сектор - 46,89 млрд. манатов. А доля нефтяного сектора составила 32,9 млрд. манатов. И это при том, что этот показатель превысил прошлогодний прогноз на 51,2%. Можно долго говорить о структуре ВВП за прошлый год, о доле той или иной отрасли в ней. Но общая картина и так ясна. По данным Счетной палаты, доля ненефтяного сектора в экономическом пироге значительно превышает долю нефтяного сектора. А прогнозы министра экономики Шахина Мустафаева еще раз свидетельствуют о том, что темпы роста ненефтяного сектора экономики имеют твердую тенденцию к росту. По его словам, последние расчеты министерства дают основание утверждать, что в текущем году рост ВВП составит 3,2%. При этом рост ненефтяного сектора составит 3,4%. Для сравнения отметим, что в 2018 году ВВП Азербайджана вырос в целом на 1,4%, в том числе в ненефтяном секторе – на 1,8%, в нефтяном – на 0,6%.

К сожалению, оппозиционные эксперты не приводят столь же обильную информацию, с помощью которой действительно можно было бы опровергнуть или заподозрить в чем-то правительственные показатели. Но есть весьма авторитетные международные институты, в заключениях которых сомневаться не приходится. Среди них и Международный валютный фонд, специалисты которого отслеживают экономическую ситуацию каждой страны с такой же тщательностью, как и глобальную. По мнению главы миссии МВФ в Азербайджане Наталии Тамирисы, экономика страны постепенно восстанавливается после пережитых шоков, в последние месяцы было реализовано и большое количество социальных мер. По ее прогнозу, по итогам текущего года в целом рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,7%, а в последующие годы экономический рост будт в интервале 2,1%-2,5%. При этом среднегодовая инфляция в стране в текущем и следующем году составит в среднем 3,3% в год. Одним словом, с основными экономическими показателями прогнозы обстоят нормально. Какую же роль при этом отводит МВФ нефтяному и ненефтяному сектору? Тамириса считает, что нефтяной сектор в этом году должен вырасти до 2,5%. Это связано с тем, что в этом году добыча углеводородов увеличится, что связано с началом функционирования Южного газового коридора. Но дальше этот показатель по мере снижения добычи нефти снизится до 1,2%. Дело в том, что поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках проекта начались еще летом 2018 года, а европейский потребитель получит 10 млрд. кубометров в начале 2020 года. Экспорт 16 млрд. кубометров газа в год, конечно, приведет к росту нефтяного сектора. Но продолжающийся спад добычи нефти в последующем вызовет спад в этой отрасли – нефть все же стоит дороже. А рост ненефтяного сектора Азербайджана в 2019-2020 годах глава миссии МВФ прогнозирует на уровне примерно 2,8%. На ее взгляд, недавнее повышение заработной платы, пенсий и социальной помощи, а также меры по снижению налогового и долгового бремени окажут положительное влияние на рост ненефтяного сектора в течение следующих двух лет.