Стали известны имена погибших в ДТП в Масаллы

Это 36-летний Аскер Рзаев, его двое малолетних сыновей - семилетний Хикмет Рзаев и годовалый Азер Рзаев, Ализахир Тагиев (2002 г.р.), Айхан Руфуллаев (2016 г.р.), сестры Айтадж Мамедова (1995 г.р.) и Гюльтадж Мамедова (1996 г.р.), а также их брат Эльгюн Мамедов (1997 г.р.).

Две женщины 24-летняя Мирана Тагиева и 34-летняя Рухия Рзаева госпитализированы.

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В Масаллы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации, на автомагистрали Алят - Астара на территории села Гусейнгаджилы микроавтобус Mercedes Vito столкнулся с грузовиком.