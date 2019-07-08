Страшное ДТП в Масаллы: восемь погибших обновлено 10:38
Стали известны имена погибших в ДТП в Масаллы
Это 36-летний Аскер Рзаев, его двое малолетних сыновей - семилетний Хикмет Рзаев и годовалый Азер Рзаев, Ализахир Тагиев (2002 г.р.), Айхан Руфуллаев (2016 г.р.), сестры Айтадж Мамедова (1995 г.р.) и Гюльтадж Мамедова (1996 г.р.), а также их брат Эльгюн Мамедов (1997 г.р.).
Две женщины 24-летняя Мирана Тагиева и 34-летняя Рухия Рзаева госпитализированы.
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В Масаллы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации, на автомагистрали Алят - Астара на территории села Гусейнгаджилы микроавтобус Mercedes Vito столкнулся с грузовиком.
Как сообщает haqqin.az, в результате аварии погибли восемь человек. В ДТП выжила только пассажирка микроавтобуса - 25-летняя женщина. Она госпитализирована в Центральную районную больницу Масаллы.
Среди погибших малолетние дети, двое мужчин и женщина.
Отмечается, что пассажиры микроавтобуса ехали на свадьбу. Все они родственники.
Глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров подтвердил данный факт. По его словам, состояние госпитализированной в больницу Масаллы женщины тяжелое.