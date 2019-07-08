Глава Гонконга признала победу протестующих

«В обществе все еще есть сомнения в искренности правительства и беспокойство, возобновит ли правительство процесс рассмотрения этих поправок в законодательном собрании. Я хочу подчеркнуть, что таких планов нет, законопроект мертв», — подчеркнула Лам.

Она также отметила, что сотни тысяч человек мирно участвовали в протестах, однако небольшая часть общества использовала это как повод для вандализма: «Такие примеры беспорядков недопустимы в любом цивилизованном обществе, которое уважает верховенство закона».

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверяла их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям. 1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание.