Болтон: Санкции против Ирана «только начало»

Вашингтон только начал применять широкомасштабные ограничивающие меры в отношении Ирана и планирует усилить санкции до конца года, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, по словам которого, это должно вынудить Тегеран вернуться к диалогу.

"Цель президента - заключить путем переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединенных Штатов", - заявил советник американского лидера. Он подчеркнул, что Дональд Трамп неоднократно давал понять, что не позволит Ирану сохранить открытым "никакой путь к ядерным вооружениям", передает ТАСС.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции "актом терроризма" и "полноценной экономической войной". Он также отметил, что последние шаги Тегерана полностью соответствовали ядерной сделке.