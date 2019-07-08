Мадуро и Гуайдо заговорили о перемирии

Мадуро, лично не участвующий в переговорах, назвал начало встречи весьма обнадеживающим, добавив, что рассчитывает на достижение конкретных результатов.

Представители правительства Николаса Мадуро и венесуэльской оппозиции при посредничестве Норвегии после многонедельного перерыва возобновили диалог об урегулировании политического кризиса в стране. Встреча проходит на карибском острове Барбадос, пишет Дойче велле.

"Представители сторон вели переговоры пять часов. Мне кажется, что мы шаг за шагом, руководствуясь стратегическим терпением, подготовим дорогу к миру", - сказал глава Венесуэлы, выступая с телеобращением к народу.

Делегацию правительства Мадуро возглавляет министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Гуайдо прислал на переговоры одного из депутатов парламента и бывшего министра.

В мае в Норвегии безрезультатно завершился первый тур переговоров между сторонами конфликта в Венесуэле.

Борьба за власть в переживающей глубокий экономический и политический кризис Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств признали Гуайдо временным президентом.