Иран решил отомстить Британии за захваченный танкер

Иран планирует дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Такое заявление сделал начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, передает Tansim.

«Эта мера не останется без ответа, который будет рассмотрен в нужное время и нужном месте», — отметил генерал.

4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.