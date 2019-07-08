Россия проигнорирует санкции против Ирана

Россия продолжит торговать с Ираном, не обращая внимания на санкции США, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Наши здешние коллеги иногда задают вопрос: а почему Россия и Китай не создадут свой аналог INSTEX? На который мы отвечаем вопросом: а зачем он нам? Мы и так торговали и будем торговать, не обращая внимания на американские санкции", - заявил Чижов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Иран проводит все работы в сфере низкообогащенного урана под полным контролем МАГАТЭ.