С Kabinetim от Azercell управлять номером теперь намного легче

Компания предоставила в пользование абонентов новое мобильное приложение, тем самым еще больше обогатив свой спектр цифровых продуктов в эпоху связи нового поколения. Многофункциональное мобильное приложение Kabinetim, которое доступно для платформ iOS и Android, можно скачать бесплатно, выполнив поиск ключевого слова Azercell/Kabinetim в Apple Store или Play Store.

Наличие широкого спектра продуктов, услуг и решений компании Azercell Telekom, сторонника и инициатора прогрессивных идей, способствовало упрочению ее лидерской позиции на телекоммуникационном рынке страны.

Мобильное приложение предоставляет пользователям возможность управлять номером, контролировать и пополнять баланс, активировать интернет-пакеты, а также интернет-пакеты для роуминга, менять тарифные пакеты и выполнять многие другие операции.

Kabinetim, разработанный с целью предоставить пользователям лучший абонентский опыт, поддерживает азербайджанский, русский и английский языки.

Инновации цифрового мира теперь еще доступнее с компанией Azercell, целью которой является упрощение жизни людей с помощью современных технологий и бизнес-решений.

Загружайте мобильное приложение Kabinetim от Azercell и наслаждайтесь легкостью услуги!