В распоряжении газеты оказались материалы, доказывающие видео- и аудионаблюдение частной компании Undercover Global S. L. На кадрах зафиксированы встречи Ассанжа с его адвокатами и другими посетителями.

Занимавшееся безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах испанское частное охранное агентство вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщает El Pais.

Из этих данных газета узнала о планах соратников Ассанжа вывести его замаскированным из здания посольства и отправить в Россию или на Кубу. Однако австралиец отказался от этих предложений.

Отмечается, что подозрения Ассанжа о слежке заставляли его проводить наиболее важные встречи в женском туалете — месте, которое он сам считал наиболее надежным.

Сейчас представители охранной компании отказываются от подтверждения своих действий по наблюдению.

Джулиан Ассанж в настоящее время отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его приговорил суд в Лондоне. В мае Минюст США выдвинул против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже. Позднее британским властям был направлен официальный запрос о его экстрадиции.