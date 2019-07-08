Протесты эфиопов возобновились в Израиле

Протестные акции эфиопской общины возобновились по всему Израилю. Как сообщает израильское информагентство Walla, на этот раз серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Наиболее массовая демонстрация прошла в Тель-Авиве, где демонстранты прошли по главным улицам до площади Ицхака Рабина. Завершился протест митингом женщин, которые выступили с лозунгами «Это наши дети» и «Мама, я не стану следующей жертвой».

Участники акций продолжают требовать увольнения офицера полиции, застрелившего представителя эфиопской общины.