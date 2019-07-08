После жуткой аварии в Масаллы возбудили уголовное дело
В связи с гибелью восьми человек в результате столкновения грузовика и микроавтобуса Mercedes Vito на территории Масаллы правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом Report сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Руфат Гулиев.
«Ведутся соответствующие следственные мероприятия», - отметил Гулиев.
Задержаны водители микроавтобуса и грузовика.