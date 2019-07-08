Baktelecom перевело тысячи квартир на оптическую сеть

ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжает процесс перевода жилых зданий в Баку на оптическую сеть в целях оказания услуг телефонии, широкополосного интернета и других современных телекоммуникационных услуг в соответствии с международными стандартами.

С апреля в рамках второй фазы проекта «Оптика в дом» в 24 тысячах квартир старых и новых зданий, расположенных в Ясамальском, Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Гарадагском районах столицы, медные кабели различной вместимости выведены из эксплуатации и заменены волоконно-оптическими кабелями, отвечающими современным стандартам.