Baktelecom перевело тысячи квартир на оптическую сеть
ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжает процесс перевода жилых зданий в Баку на оптическую сеть в целях оказания услуг телефонии, широкополосного интернета и других современных телекоммуникационных услуг в соответствии с международными стандартами.
С апреля в рамках второй фазы проекта «Оптика в дом» в 24 тысячах квартир старых и новых зданий, расположенных в Ясамальском, Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Гарадагском районах столицы, медные кабели различной вместимости выведены из эксплуатации и заменены волоконно-оптическими кабелями, отвечающими современным стандартам.
Жильцы, обеспеченные бесплатным интернет-оборудованием, подключены к качественным мультимедийным услугам. Они получили возможность подключиться к услугам телефонной связи, интернета и IPTV через одну оптическую линию.
Отметим, что в зданиях, где применяется проект «Оптика в дом», размещаются доски объявлений, посредством которых жители заранее информируются о возможности подключения. Им предоставляется возможность быстрой регистрации и доступа к оптической сети. В то же время жители столицы, обратившись в работающий в режиме 7/24 единый колл-центр (155), могут получить информацию о зоне охвата проекта.
Стоит также отметить, что до конца года в распоряжение пользователей будет сдана 150-тысячная оптическая инфраструктура.