В результате проливного дождя подтопило улицы и дороги как в самом Вашингтоне, так и в районах штатов Мэриленд и Виргиния, которые являются его пригородами.

Чрезвычайная ситуация в связи с внезапным наводнением в Вашингтоне объявлена Национальной метеорологической службой США 8 июля, пишет The Washington Post.

В некоторых местах автомобили оказались подтоплены по крыши, на которых спасались люди. Спасатели на лодках вывезли десятки человек из транспортных средств. Возникли проблемы с железнодорожным сообщением. Протекли несколько станций метрополитена. Движение поездов в вашингтонском метрополитене осуществлялось со сбоями, сообщает ТАСС.

Вода добралась и до Белого дома. В результате водной стихии прекратил работу Национальный архив США. Сейчас коммунальщики пытаются ликвидировать последствия разгулявшейся стихии, в том числе убрать повалившиеся на линии электропередач деревья