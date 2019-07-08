В Вашингтоне ливни затопили Белый дом и метро фото; видео
Чрезвычайная ситуация в связи с внезапным наводнением в Вашингтоне объявлена Национальной метеорологической службой США 8 июля, пишет The Washington Post.
В результате проливного дождя подтопило улицы и дороги как в самом Вашингтоне, так и в районах штатов Мэриленд и Виргиния, которые являются его пригородами.
В некоторых местах автомобили оказались подтоплены по крыши, на которых спасались люди. Спасатели на лодках вывезли десятки человек из транспортных средств. Возникли проблемы с железнодорожным сообщением. Протекли несколько станций метрополитена. Движение поездов в вашингтонском метрополитене осуществлялось со сбоями, сообщает ТАСС.
Вода добралась и до Белого дома. В результате водной стихии прекратил работу Национальный архив США. Сейчас коммунальщики пытаются ликвидировать последствия разгулявшейся стихии, в том числе убрать повалившиеся на линии электропередач деревья
This dad had to carry his daughters from rising flood water in Bethesda. Thanks to #News4 photographer @eyezediting for capturing this moment. @nbcwashington pic.twitter.com/nBFS8Bqazh— Molette Green (@MoletteGreen) 8 июля 2019 г.
Scary exit from the parking garage under the Capitals Ice Rink / Ballston Commons Mall in Arlington. The bottom level is a River! @WTOP @WTOPtraffic @ABC7News pic.twitter.com/exleKNbpEw— Wendy Marco (@WendyMarco924) 8 июля 2019 г.
This is fine. pic.twitter.com/tLw5nJai49— Brian Radzinsky (@b_radzinsky) 8 июля 2019 г.
We got a bit of an issue here... 😱 pic.twitter.com/58g9RJfm0c— Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 июля 2019 г.