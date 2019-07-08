Биткоин полностью запретили в Иране

По словам представителя финансового регулятора, торговля криптовалютой находится вне закона из-за правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хакими напомнил, что цифровые деньги — это высоко волатильный актив, который несет в себе правовые и инвестиционные риски. Заместитель главы ЦБ Ирана также отметил распространенность рекламы криптовалютных проектов, за которой зачастую скрываются финансовые пирамиды.

В конце июня в Иране изъяли 1000 майнеров после того, как правительство опубликовало отчет о повышении потребления электричества. Добыча цифровых денег запрещена в Иране, однако подобные предприятия продолжают запускаться из-за низких тарифов на электроэнергию.